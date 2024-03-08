احتفالا بالعيد القومي لجنوب سيناء.. مشروعات تنموية وخدمية برأس النقب (صور)

انطلقت اليوم الجمعة، من قرية “رأس النقب” أولى فعاليات احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي؛ إحياءً للذكرى الـ35 لمعركة تحرير "طابا"، حيث افتتح المحافظ اللواء الدكتور خالد فودة، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بالقرية ومنها مكتب البريد رأس النقب، كما جرى وضع حجر الأساس لـ60 منزلًا بدويا، كما جرى افتتاح ملعب خماسي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ولفيف من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

وبلغت التكلفة الاجمالية لمشروع إنشاء 60 منزلا بدويا برأس النقب 95 مليون جنيه، والإشراف والتمويل للجهاز المركزي للتعمير،والمنزل قابل للتعلية مزود بسلم خارجي على مساحة اجمالية 180 مترا مربعا ومساحة المباني 100 مترا مربعا عبارة عن 3 غرف وصالة استقبال ومطبخ وحمام وحوش أمامي وخلفي.

وفيما يتعلق بمكتب بريد "رأس النقب" يقع على مساحة ١٥٠ مترًا مربعًا ومجهز بعدد ٥ شبابيك، ويؤدي المكتب جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، ومزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقةو أجهزة ال"UPS".

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: " ان افتتاح مكتب بريد رأس النقب يأتي في إطار خطة الهيئة لتطوير ونمذجة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية وتحويلها الى منافذ مطورة توفر كافة الخدمات الحكومة والبريدية والمالية المتكاملة التي يحتاجها المواطنين بصورة حضارية تليق بالمواطن المصري في جميع انحاء الجمهورية بالاعتماد علي احدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافي لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار فاروق إلى ان البريد المصري يمتلك اكثر من ٤٥٠٠ مكتب بريد بالإضافة إلى ٨٤ كشكًا بريديًا، منتشرين علي مستوي الجمهورية الي جانب ١٣٠ سيارة بريد متنقلة، يتم المناورة بها وتحريكها خلال فترات الذروة لتخفيف الزحام بمكاتب البريد، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكي يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائقٍ وميسر".

جدير بالذكر أن عدد مكاتب البريد في منطقة بريد جنوب سيناء ٣٠ مكتب بريد تم تطوير ٢٨ مكتبًا، وجار تطوير ٢ مكتب بنسبة إنجاز تصل إلى ٩٤٪.

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