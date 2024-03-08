طلب التحريات فى العثور على جثة شخص داخل منزله بالعياط

طلبت جهات التحقيق بالجيزة تحريات اجهزة الامن حول العثور على جثة شخص داخل منزله بقرية كفر تركي التابعة لمركز العياط، وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة واهلية المتوفي لمعرفة سبب الوفاة وان كانت ثمة شبهة جنائية وراء وفاته من عدمه، وكلفت بإنتداب مفتش الصحة لفحص جثمانه لمعرفة ملابسات وفاته.

البداية بتلقى مأمور مركز العياط إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل منزله بكفر تركي، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ الوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة العياط والبدرشين.

نقلت الشرطة جثمان المتوفي إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.