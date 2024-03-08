صحة غزة: الاحتلال يرتكب 8 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 78 شهيدًا و 104 مصابين

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ154 على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 30878 شهيدا و72402 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.