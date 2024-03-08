انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بأبو النمرس

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية داخل منزل بأبو النمرس، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بدائرة المركز.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى المناطق المجاورة.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الثالث لمنزل، وتمام الإخماد دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.