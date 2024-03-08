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الجمعة 08 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موديست يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراته أمام الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد الأول بارك في نهائي كأس مصر موسم 2022 / 2023.

ويتكون تشكيل الأهلي المتوقع من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول 

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية وبيرسي تاو وحسين الشحات 

خط الهجوم: أنتوني موديست

ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك التي تقام مساء اليوم  الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي بطولة كأس مصر.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة السعودية كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو  - محمود كهربا - موديست.

واستبعد كولر من القائمة الفلسطيني وسام أبو على بعد خضوعه لاختبار طبى، لينضم إلى الغائبين، محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة وأحمد عبد القادر وكريستو بسبب عدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.

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