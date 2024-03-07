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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

نبيلة مكرم تلقي محاضرة عن الصحة النفسية باليوم العالمي للمرأة

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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ألقت السفيرة نبيلة مكرم محاضرة بعنوان “الصحة النفسية.. شجاعة مريض و ثقافة مجتمع"، اليوم بقاعة الدكتور احمد عثمان علي هامش فعاليات دورة "دعم أساسيات الصحة النفسية للمرأة" للصيادلة ضمن برنامج إحتفالات المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة باليوم العالمي للمرأة.

واشارت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة، الى اهم توصيات محاضرة السفيرة نبيلة مكرم رئيسة مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي.

يأتي شعار مؤسسة فاهم للدعم النفسي من قبل افهم - اسمع -اتكلم ثم تغير في السنه الأخيرة الي اسمع-افهم-اتكلم نظراً لأهمية الاستماع الي كل مريض نفسي لمساعدته علي  التعبير عما يشعر بداخله.

وأيضا المرض النفسي أشد ألماً من المرض العضوي لأنه داخلي لا نشعر به، والحرص علي التواصل المستمر بين الأهالي وأبنائهم والتواصل بين اساتذه الجامعات والطلبه ، والتوعيه بأن الحزن المستمر قد يتطور الي اكتئاب وبالتالي قد يتمكن المرض النفسي من السيطرة علي الشخص الحزين بإستمرار.
والحرص على اهمية استمرار العلاج النفسي للمريض النفسي وعدم توقفه للحفاظ علي سلامة المريض النفسي، ضرورة دمج المرضي النفسيين بعد تعافيهم في المجتمع حتي لا يشعروا بأن المرض النفسي هو وصمة عار.
ووقف التعامل مع المرض النفسي علي أنه وصمه عار ويجب اخفاؤه والتخلص منه.
وقدمت د.ميرفت السيد درع المركز الأفريقى للسفيرة تقديرا وشكرا لمجهوداتها.

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