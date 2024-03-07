فرنسا تشيد بموافقة السودان على إدخال المساعدات إلى دارفور عبر الحدود مع تشاد

أبدت فرنسا ترحيبها بقرار السلطات السودانية المتمثل في الموافقة على تنظيم عمليات لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد إلى إقليم دارفور عبر معبر الطينة الحدودي.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الخميس إلى دعوة باريس للسلطات السودانية لتنفيذ جميع الإجراءات الضرورية لتفعيل هذا القرار على أرض الواقع وإزالة العوائق التي تعترض عمل الجهات الإنسانية المشاركة.

وجددت فرنسا دعوتها لأطراف النزاع لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبلا عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وفقًا لالتزاماتها التي اتخذتها في جدة في 11 مايو و4 نوفمبر 2023، بهدف توفير المساعدات اللازمة للسكان المحتاجين.

وأدانت فرنسا الهجمات التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية، ودعت الأطراف النزاعية إلى الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية.

وستنظم فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي مؤتمرًا دوليًا للسودان والدول المجاورة في باريس في 15 أبريل المقبل، بهدف توفير التمويل اللازم للمساعدات الإنسانية للسودان، ودعوة أطراف النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية وبأمان دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.