جي بي مورجان: الاستثمار في أذون الخزانة المصرية أصبح مناسبا

قال بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان، إنه من المناسب للمستثمرين البدء في الاستثمار في أذون الخزانة المصرية بشكل عام، وذلك عقب إجراءات البنك المركزي المصري في رفع سعر الفائدة بنسبة 6%، ما يعادل 600 نقطة أساس.

وأشار أحد أعضاء بنك جي بي مورجان، جبولاهان تايواو، إلى أن تداول المناقلة في مصر قد عادت إلى التركيز مرة أخرى، وأن هذه المرة يجب أن تكون مختلفة.

وأضاف أنه تحققت الآن المحفزات التي كانوا ينتظرونها مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بشدة خلال الاجتماع الطارئ الذي عُقد أمس، بالإضافة إلى السماح بمرونة الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأمس الأربعاء تجاوز الدولار حاجز الـ50 جنيهًا بعد إعلان البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة 6% خلال اجتماع غير مقرر.

ومن المتوقع أيضًا بحسب بنك جي بي مورجان، أن يشهد معدل التضخم في مصر زيادة بنسبة 4% على أساس شهري في شهر فبراير، مع توقع تباطؤه في وقت لاحق من العام، مما سيمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة.