الإفراج عن بضائع بقيمة 12 مليار دولار من بينها الأدوية.. فيديو

صرح رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري، خلال جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أرجاء ميناء الإسكندرية، إن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار، بعد زيادة التدفقات الدولارية، مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع، سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة.

ويشمل الإفراج الجمركي شاحنات السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، بعد وصول قيمتها لدى الجمارك لـ21 مليار دولار، وفقًا لتوجيهات رئاسية، مما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.