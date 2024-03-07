وزير التموين يدعم جنوب سيناء بـ360 طن سكر حر

صدق الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفير كمية من السكر الحر لمحافظة جنوب سيناء قدرها 360 طن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وبدعم وتواصل والتنسيق بين اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالعمل على توفير سلعة السكر بسعر 27 جنيه.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء انه جرى التوجيه من قبل اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمديرية التموين بالاشراف على استلام وتوزيع الحصة المقررة للمحافظة على مختلف مدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والغرفة التجارية بكافة مدن المحافظة.

وأشار الحارون الى انه جرى استلام اولى الدفع من الحصة المقررة وقدرها 50 طن لتعبئتها وتوزيعها ولافتا الى انه جرى بالأمس وصول اولى الدفع المعبئة لمدينتى ابو زنيمة وابو رديس، ومساء اليوم ستصل الدفعة الثانية لمدينتى طور سيناء ورأس سدر وتباعا ستصل باقى الدفعات لتوزيعها على باقى مدن المحافظة وذلك للبيع بالمحلات التجارية العامة ومعارض اهلا رمضان للمستهلك بسعر 27 جنيه للكيلو.

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