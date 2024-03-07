ads
الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وزير التموين يدعم جنوب سيناء بـ360 طن سكر حر

جانب من وصول الدفعة
جانب من وصول الدفعة الأولى من السكر الحر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صدق الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفير كمية من السكر الحر لمحافظة جنوب سيناء قدرها 360 طن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وبدعم وتواصل والتنسيق بين اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  بالعمل على توفير سلعة السكر بسعر 27 جنيه.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء انه جرى التوجيه  من قبل اللواء الدكتور  خالد فودة محافظ جنوب سيناء  لمديرية التموين بالاشراف على استلام وتوزيع الحصة المقررة للمحافظة على مختلف مدن المحافظة، وذلك بالتنسيق  مع رؤساء المدن والغرفة التجارية بكافة مدن المحافظة.

وأشار الحارون الى انه جرى استلام اولى الدفع من الحصة المقررة وقدرها 50 طن لتعبئتها وتوزيعها ولافتا الى انه جرى بالأمس وصول اولى الدفع المعبئة لمدينتى ابو زنيمة وابو رديس، ومساء اليوم ستصل الدفعة الثانية لمدينتى طور سيناء ورأس سدر وتباعا ستصل باقى الدفعات لتوزيعها على باقى مدن المحافظة وذلك للبيع بالمحلات التجارية العامة ومعارض اهلا رمضان للمستهلك بسعر 27 جنيه للكيلو.

inbound711872598600528731
inbound711872598600528731
inbound2886968745537828827
inbound2886968745537828827
inbound7265154424513681336
inbound7265154424513681336
inbound4736400974996041751
inbound4736400974996041751
inbound3327281169446590824
inbound3327281169446590824
inbound4881506409277899429
inbound4881506409277899429
الدكتور علي المصلحي وزير التموين اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء دعم جنوب سيناء ب٣٦٠ طن سكر حر المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين