الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذى يوافق ذكرى إستشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969 .

وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات .

وفى نهاية مراسم الإحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

وفى سياق متصل أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم المحافظين ومديرى الأمن بعدد من المحافظات نطاق المسئولية فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة .

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