تعرف على قصة الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس

يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس من كل عام، حيث يُقام هذا الاحتفال كتقدير واحترام للإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة.. وفي بعض الدول مثل الصين وروسيا وكوبا، يتم منح النساء إجازة خاصة في هذا اليوم.

تعود جذور هذا الاحتفال إلى أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عُقد في باريس عام 1945. وقد كانت هذه المناسبة العالمية الأولى للاحتفال بيوم المرأة، حيث يتشكل الاتحاد من المنظمات المرتبطة بالأحزاب الشيوعية. وتُعتبر بعض المظاهرات النسائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نفس الفترة دافعًا آخر لإقامة هذا اليوم.

تتنوع طرق الاحتفال بيوم المرأة العالمي في جميع أنحاء العالم، حيث يُعتبر يومًا عطلة رسمية في العديد من البلدان. يتم الاحتفال به اجتماعيًا أو محليًا في العديد من الثقافات، وتشمل فعاليات الأمم المتحدة قضايا محددة تتعلق بحقوق المرأة.

أُقيم أول احتفال بيوم المرأة في 28 فبراير 1909 في نيويورك، بمبادرة من الحزب الاشتراكي الأمريكي وتنظيم من قبل الناشطة تيريزا مالكيل.

وفي أغسطس 1910، اقترح المؤتمر النسائي الاشتراكي الدولي إقامة يوم المرأة سنويًا لتعزيز المساواة في الحقوق، ووافق عليه المندوبون من 17 دولة. في 19 مارس 1911، احتفل أكثر من مليون شخص في النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا باليوم العالمي الأول للمرأة.

تم تحديد يوم 8 مارس رسميًا للاحتفال بيوم المرأة العالمي في عام 1914 في ألمانيا. وفي نفس اليوم في لندن عام 1914، نظمت مسيرة لدعم حق المرأة في التصويت، حيث اعتُقلت الناشطة سيلفيا بانكهورست. في عام 1917، أُعلن يوم المرأة العالمي عطلة رسمية في الاتحاد السوفيتي بعد ثورة أكتوبر.