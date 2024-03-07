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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وسائل إعلام: غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات على عدد من مناطق جنوب لبنان، في إطار المناوشات المستمرة منذ شهور مع حزب الله.
ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس غارة صاروخية استهدفت منزلا في بلدة ​عيترون، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني. 
وبعد الغارة الصاروخية الإسرائيلية توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان، وأَتبعها بغارتَن جويتين استهدفتا بلدة ​عيتا الشعب.
وتواصلت الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الشهور الماضية منذ الثامن من أكتوبر الماضي ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان