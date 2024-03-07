بيطري قنا يضبط 65 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها بالأسواق

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الطب البيطري واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين..

وأضاف عبد الباقي، أن الحملة نجحت في تحرير عدد2 محضر داخل مركز قنا، بإجمالي وزن 65 كجم لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة المخالفين الى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري أن المديرية مستمرة في حملاتها على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا