البنك الأهلي المصري يرفع العائد 3% على الحساب اليومي

رفع البنك الأهلي المصري العائد على حساب الأهلي اليومي (حساب جاري) بمعدل 3% ليصل أعلى عائد إلى 20% وفقا لرصيد الحساب؛ ويتم احتساب العائد وإضافته للحساب يوميًا.

ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب “الأهلي اليومي” 500 ألف جنيه، وهو يعادل الحد الأدنى لاحتساب العائد.

ووفقا لقرار البنك برفع العائد على الحساب؛ يبلغ العائد للشريحة من 500 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه 9% بدلا من 6%، ويبلغ للشريحة أكثر من مليوني جنيه وحتى 5 ملايين جنيه 12% بدلا من 9%، ولأكثر من 5 ملايين وحتى 10 مليون جنيه 18% بدلا من 15%، ولأكثر من 10 ملايين جنيه وحتى 20 مليون جنيه 19% بدلا من 16%، ولأكثر من 20 مليون جنيه 20% بدلا من 17%.

ويتم فتح الحساب بدون مصاريف، كما يتميز بعدم تحصيل مصاريف شهرية حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب.

ويتيح الحساب إمكانية استخراج دفتر شيكات، وإمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر، وإمكانية فتح حساب مشترك، والاشتراك في الكشف الإلكتروني للحسابات من خلال خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل للأفراد والاطلاع على كشف الحساب الإلكتروني من خلال الخدمة.

وتبلغ المصاريف الإدارية للحساب نحو 400 جنيه سنويا (تخصم 100 جنيه كل 3 أشهر)، وتبلغ مصاريف كشف الحساب الورقي 75 جنيه للكشف.

جاء ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.