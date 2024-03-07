مدير "تعليم دمياط" يشدد على الالتزام بعوامل الأمن والسلامة بمدارس المحافظة

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، سير العملية التعليمية بإدارة دمياط التعليمية.

وشملت الجولة مدراس الطلائع الإبتدائية (١) وبنت الشاطئ الإعدادية بنات والامام محمد عبدة الإبتدائية والإمام محمد عبدة الاعدادية والشرباصي الإبتدائية بنات واللغات الرسمية بدمياط والشعراء الثانوية المشتركة.

وشهد "وكيل الوزارة" طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، مؤكدا استمرار تفعيل حزمة البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والحساب.



وتفقد وكيل الوزارة، معامل العلوم وحجرات الأنشطة المختلفة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية واليوم الرياضي والثقافي بالمدارس طوال أيام الأسبوع للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون بين الطلاب.



وشدد على الإشراف اليومي ومتابعة الطالبات جيدا و التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، كذلك العاملين بالمدرسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أية صعاب تواجه الطالبات، وضمان حسن سير العملية التعليمية.