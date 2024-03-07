صحيفة لبنانية: إسرائيل تهدد بشن حرب ضد حزب الله في هذا التوقيت

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، المرتبطة بحزب الله، اليوم الخميس، إن إسرائيل حددت 15 مارس موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يدفع قوات حزب الله المدعوم من إيران إلى الخروج من جنوب لبنان، وبعد ذلك تكون مستعدة لتصعيد المناوشات الحدودية المستمرة إلى حرب.

ونقلت "الأخبار" اللبنانية عن مسؤولين غربيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى المنطقة عاموس هوشتاين، لا يعتقد أن القتال على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية يمكن أن يتوقف قبل التوصل إلى اتفاق لهدنة في غزة.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن الأمريكيين يعتقدون أن التسوية الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب يجب أن تشمل حل النزاعات الحدودية، وخاصة مزارع شبعا، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.

وبالأمس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لهوشتاين أن هجمات حزب الله المستمرة على إسرائيل تجعل البلاد أقرب إلى اتخاذ قرار بشأن العمل العسكري في لبنان.