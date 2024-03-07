مهرجان شباب العالم 2024 بروسيا يختتم أعماله بحفل ضخم في استاد سوتشي.. صور

خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآلاف من المشاركين الروس والأجانب في WFM-2024 وقد خاطب الرئيس الروسي الحضور من الشباب من جميع أنحاء العالم قائلا: "عندما عرضنا عليكم القدوم إلى روسيا، وضعنا لأنفسنا مهام بسيطة للغاية. أردنا ان نخلق جوًا من الحرية والإبداع والصداقة التي من شأنها أن تسمح لكم بالتواصل مع بعضكما البعض، والعثور على أصدقاء جدد، وربما شركاء لمشاريعكم المستقبلية. آمل أن نكون قد نجحنا. لكنكم تمكنتم من فعل ما هو أكثر مما توقعنا: لقد صنعتم بأنفسكم هنا في جنوب سوتشي، مدينة حقيقية لشباب العالم".

وأشار إلى أن الشباب الذين جاءوا إلى المهرجان يختلفون عن بعضهم البعض في المظهر، ولكن في الوقت نفسه يتحدون في القيم التقليدية، التي هي أساس الحياة والوجود. وفقا للرئيس، لا يوجد مكان للفصل العنصري ولا تفرُد لأحد في العالم، وجميع الناس متساوون منذ لحظة ولادتهم. أيد جميع المشاركين في المهرجان كلماته بصوت عال - صفق الشباب في جميع أنحاء العالم لفترة طويلة وهتفوا "روسيا!" بصوت واحد.

وضاف فلاديمير بوتين: "لقد أتيتم إلى روسيا، ولديكم الكثير من الأصدقاء بالفعل. أريدكم أن تعرفوا أن روسيا هي صديقكم وابوابنا ستظل مفتوحة لكم ولأحلامكم النبيلة".

وقد أخذت احدى فقرات الحفل الختامي المشاركين في المهرجان إلى الطفولة والشباب وكأنهم يجتمعون حول نار المدفئة كنايةً عن الاخوة والصداقة والقرب ما بين جميع ثقافات العالم حيث بدءوا يتذكرون كيف أقيم أسبوع مهرجان شباب العالم في روسيا. كان من بين الشخصيات الرئيسية في العرض سبعة مشاركين من المهرجان. شارك كل منهم انطباعاته عن الحدث وأخبر الجمهور عن حلمه. وكان من بينهم مدير برنامج اتحاد الشباب الأفريقي، راي كيليهو من تنزانيا، حيث تحدث عن حملة في تطوير وتحسين مستوى الزراعة في بلاده، كما تحدث عن أهمية التخلص من الصور النمطية والأحكام المسبقة حتى يتمكن الناس من حل العديد من المشاكل التي يواجهونها حول العالم.

كما تحدث ماديش باريخ عن حلمه قبل قدومه إلى المهرجان من الهند وهو العثور على أشخاص متشابهين في طريقة التفكير وخلق ظروف متساوية لتعليم الشباب في جميع انحاء العالم ويأمل ان يشهد العالم قريبا تنفيذ جميع المشاريع التي تم وضع أفكارها في مؤتمر شباب العالم هذا العام.

وتحدث الشابة فيكتوريا من الصين، احدى المشاركات في حفل الختام، أن الشباب منفتحون دائما على أشياء جديدة ومستعدون لتغيير العالم للأفضل. وتحدث بدوره مدرس اللغة الروسية باشا كاظمينيجاد من إيران عن أهمية الحفاظ على العلاقات الثقافية والودية بين البلدين.

وشارك مغني شاب من الأرجنتين، نيكولاس رينا، حبه للموسيقى منذ الصغر وكيف كانت تدعمه والدته دائما في طريقه إلى تحقيق حلمه. في الحفل الختامي، تمكن من التعبير عن امتنانه لها حيث أدى أغنية باللغة الروسية لوالدته، التي كانت حاضرة في الحدث وغنى معه الآلاف من الشباب من روسيا والخارج.

التقى المشاركون في المهرجان أيضا بإيكاترينا كونونينكو، وهي مترجمة لغة إشارة روسية من روسيا. ولدت في عائلة من الصم ومنذ الطفولة حلمت بأن تصبح "مايسترو" لتوحد العالم. أدت إيكاترينا أغنية "كم هو جميل هذا العالم" بلغة الإشارة وكانت قد قامت بتعليم الحضور بعض علامات لغة الإشارة للمشاركين في المهرجان.

كانت الحلقة الأكثر تأثيرا في الحفل الختامي هي حملة "الفوج الخالد"، التي انضم إليها جميع المشاركون في مهرجان شباب العالم، حيث تذكر الشباب من 188 دولة في العالم أحداث الحرب العالمية الثانية ورفعوا صورا للجنود القتلى. بالإضافة إلى ذلك، انضم ضيوف المهرجان إلى تهنئة جميع نساء العالم احتفالا بيوم المرأة العالمي والذي يوافق ٨ مارس الجاري. وبهذه المناسبة قدم الشباب الزهور للفتيات الحاضرات في الحفل الختامي. كما هنأ الرئيس فلاديمير بوتين المشاركات في المهرجان بهذه المناسبة.

في نهاية العرض، أدى عدد من المطربين الشباب المشهورين أغاني شعبية باللغات الهندية والعربية والصينية والروسية.

IMG-20240307-WA0000

IMG-20240307-WA0003

IMG-20240307-WA0002

IMG-20240306-WA0086

IMG-20240306-WA0088