جامعة الجلالة تنظم المُلتقى التدريبي الثاني لتأهيل طلابها لسوق العمل

الأربعاء 06/مارس/2024 - 11:58 م

نظمت جامعة الجلالة برئاسة الدكتور محمد الشناوي، المُلتقى التدريبي الثاني لتأهيل طلابها على احتياجات ومُتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص التدريب العملي لهم، بمشاركة أكثر من 40 شركة من كُبرى الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى توفير العديد من ورش العمل المميزة في مختلف المجالات التي يقدمها أفضل الخبراء والمُتخصصين برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، أن رؤية الجامعة ترتكز على تحقيق الدور الفاعل للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعمل على توفير كافة أنواع الدعم لتنمية روح المُشاركة الفعالة لطلابها وتحفيزهم على التدريب المستمر، وذلك من خلال إتاحة فرص التدريب العملي داخل وخارج الجامعة في مختلف المجالات والتخصصات، بمشاركة كُبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، لربطهم بسوق العمل المباشر.

وأضاف الشناوي أن ملتقى التدريب والتوظيف حقق نجاحًا كبيرًا للعام الثاني على التوالي، حيث ساهم في توفير العديد من فرص التدريب والتوظيف في عدد من القطاعات الطبية، والهندسية، والصناعية، والبنوك، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، مشيرًا إلى تخصيص تلك المؤسسات ما يقرب من 700 فرصة تدريب لطلاب الجامعة، بجانب إتاحة فرص توظيفية للخريجين، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم لهم.

وأوضح الدكتور أحمد هيكل، مدير المركز الجامعى للتطوير المهني بجامعة الجلالة، أن الجامعة تعمل على إتاحة تنوع الفرص للطلاب للتعليم والتدريب المهني والتقني، لتمكنهم من اكتساب الخبرة والمهارات العملية في موقع العمل خلال فترة الدراسة، وإعطاؤهم الفرصة للتعرف على بيئة العمل الفعلية والاندماج بتفاصيلها، من خلال ربط الدراسة بالتطبيق العملي بداية من اليوم الاول للالتحاق بالجامعة، وذلك من أجل تطوير وبناء قدرات الطلاب وتحسين معدلات الاداء والمنافسة لديهم، لتوفير أفضل الفرص لهم لتتواءم مع احتياجات سوق العمل وأولوياته.

حضر الفعاليات، الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان أمين عام الجامعة، بالإضافة إلى عمداء ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة في مختلف المجالات.