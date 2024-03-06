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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد ولايبزيج

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد ولايبزيج
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من المباراة، التي تقام حاليًا بين ريال مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، بعدما سنحت أكثر من فرصة للطرفين لافتتاح التسجيل في اللقاء، الذي كان التحفظ الدفاعي سمته الكبرى.

كان ريال مدريد، تغلب على لايبزيج بهدف للا شئ على ملعب رد بول أرينا في مباراة الذهاب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ريال مدريد، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كافخال - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي

وفي الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور.

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