متوفي ومصابان في مشاجرة بسبب شاشة هاتف محمول بشارع مصدق

لفظ موظف بشركة أنفاسه الأخيرة بينما أُصيب نجله وعاملان في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على شاشة هاتف محمول داخل محل صيانة بشارع مصدق بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفى ومصابين بشارع مصدق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين أن المشاجرة نشبت داخل محل صيانة بين طرف أول "موظف بشركة ونجله" وطرف ثان "عاملان بمحل صيانة المحمول" بسبب قيام الطرف الأول بتغيير شاشة هاتف محمول قبل 3 أشهر بسعر 1700 جنيه واكتشافه حدوث خطأ في التركيب، وعند محاولته استرداد المبلغ وقعت مشاجرة بينه وبين الطرف الثاني، وخلال ذلك شعر بحالة إعياء ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بغيبوبة سكر وإصابة باقي طرفي المشاجرة، جرى نقل المتوفي إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط حراسة مشددة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.