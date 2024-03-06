نواب بالشيوخ: قرار البنك المركزي يواجه التضخم ويدعم العملة المحلية

أشاد نواب دمياط بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بقرار البنك المركزي بتحديد سعر الدولار مؤكدين أنه يواجه التضخم، ويدعم العملة، ويشجع على الاستثمار، وسيخلق حالة من التوازن في السوق المصري، وسيسهم في القضاء على السوق السوداء التي يعانى منها الاقتصاد المصري على مدار الشهور الماضية.

وأضاف نواب الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط التمامي وأبوحجازي في بيان مشترك اليوم أن قرار المركزي يتيح السيطرة على التضخم الذي ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية ويحد من استمرار الجشع لتجار العملة بالسوق السوداء ويقضي على السوق الموازي.

وأشار بيان النائبين إلى أن قرارات البنك المركزي جاءت ملخصة لمواجهة التضخم، ومن أجل استقرار الأسعار التي خرجت عن السيطرة، في الفترة السابقة وأن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل في مناخ آمن دون تخوف ،ويشجع المغتربين على عودة التحويلات للعملة الصعبة وتعد هذه خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في مصر والعمل على جذبه بيئة استثمارية.

ولفت بيان أعضاء الشيوخ إلى أن هذا القرار جاء في التوقيت المناسب، وسيواجه محتكري العملة الصعبة والذهب في السوق الموازية كما سيقوم بدعم كبير للعملة المحلية ، إلى أنه سيساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي وهو المطلوب خلال الفترةالقادمة.