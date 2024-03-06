شهيدان فلسطينيان أحدهما طفل بسبب سوء التغذية في مستشفيات غزة

استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا في مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى رجل مسن يبلغ من العمر 72 عامًا في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأكدت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء سوء التغذية والجفاف إلى 20 شهيدًا، فيما أوضحت المصادر أن الحصيلة المعلنة تمثل فقط جزءًا من الواقع، حيث يستشهد العديد من الأشخاص بصمت جراء المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

وفي حادث منفصل، استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مجموعات من المدنيين الفلسطينيين قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.

ذكرت مصادر في قطاع الدفاع المدني أنه تم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد تعرضهم لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

واستهدف القصف المدفعي المنازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث تركز القصف بشكل خاص على منطقة مصنع الستار ودوار الكويت وشارع السكة جنوب الحي.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي 10 قذائف على المنازل في حيي الشيخ عجلين وتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع إصابات بين السكان.