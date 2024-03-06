وزير الرياضة يشهد مؤتمر تدشين الشكل الجديد لمسابقة إبداع شباب الجامعات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين الشكل الجديد لمسابقة مهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية».

انطلق الحفل بعزف السلام الجمهوري، وفقرات حفاوة وتكريم لأبناء مسابقات إبداع علي مدار النسخ الماضية وحققوا نجاحات مختلفة، أشادوا خلالها بدور وزارة الشباب والرياضة في تحقيق أحلام الشباب في المجالات الثقافية والفنية والمعرفية والإبداعية لشباب الجامعات، بحضور الإعلامية مني الشاذلي، ولفيف من أعضاء لجان التحكيم بمسابقات إبداع، والإعلاميين، وكوكبة من نجوم الثقافة والإبداع في مصر، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والإعلامي محمد عبده مقدمًا للحفل.

قال الدكتور أشرف صبحي: "فخور بكل خريجي مسابقة إبداع من شباب الجامعات، التي تُعد واحدة من أهم الآليات التي تثري روح التنافس بين الشباب المبدع وتتيح الفرصة لاكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية، فضلاً عن دورها في نشر الوعي الثقافي والفني والأدبي بين شباب الجامعات المصرية والمعاهد والأكاديميات، حيث تذخر مصر بالطاقات الشبابية التي لن تنتهي أبدًا، وسنعمل جاهدين علي وجود هوية لكل خريجي إبداع".

وأكد وزير الشباب والرياضة، الحرص على تكثيف المشروعات والبرامج والفعاليات الثقافية والفنية والمعرفية فى الفترة المقبلة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب فى جميع محافظات الجمهورية، وتحقيق التكامل فى البرامج ذات الأهداف المشتركة مع كافة الجهات المعنية، والتى تسعى إلى اكتشاف الشباب الموهوبين فى المجالات الفنية والأدبية والثقافية، والعمل على تسليط الضوء على إبداعاتهم، والعمل علي إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن فخامة السيد الرئيس منذ توليه المسئولية أولي جيل الشباب اهتماماً خاصاً وعميقاً ، إيماناً بدورهم الكبير في بناء الحاضر وصياغة المستقبل ، واقتناعاً بأن الشباب يكون مؤهلا لأداء هذا الدور والقيام به على أكمل وجه، موضحًا أن القيادة السياسية تعمل علي تلبية احتياجات الشباب وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ووضعها في مقدمة أجندة العمل الوطنى بما تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة فى مختلف المجتمعات ولاسيما في وطننا الذى يزخر بثروة شبابية تتجاوز 65% من إجمالي تعداد سكانه.

وأردف صبحي إلى حرص الدولة المصرية ممُثلة في وزارة الشباب والرياضة علي فتح نوافذ خارجية للشباب في كافة القطاعات الشبابية والرياضية، للمشاركة في كافة المسابقات الدولية والقارية، ورفع اسم مصر عاليًا، من البطولات مروراً بالمجالات الثقافية والفنية والتبادلات الشبابية مع دول العالم، وأخرها مع روسيا وتواجد وفد شبابي مصري في روسيا الآن.

وتحدثت الإعلامية مني الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لشباب الجامعات، عن مشاركتها سابقًا في مختلف مسابقة أسبوع شباب الجامعات كمتسابقة، معبرة عن سعادتها البالغة بالعدد الكبير من خريجي مسابقات إبداع لشباب الجامعات، ورؤيتهم في مجالات العمل و يفوزون في المسابقات الإبداعية والتي وصلت للعالمية.



وقالت مني الشاذلي: " كل الشكر والعرفان لوزارة الشباب والرياضة علي دورها الرائد في العمل الشبابي والطلابي، ومنها مسابقة إبداع لشباب الجامعات والتي نحن بصددها، وليا الفخر والاعتزاز باعتباري سفيرة لمهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية".



فيما توجهت الفنانة صفاء أبو السعود عضو لجنة تحكيم مجال المسرح الغنائي والاستعراضي، في كلمتها نيابًة عن أعضاء لجان تحكيم مسابقة إبداع، بالشكر والتقدير والامتنان لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وذلك للجهود المبذولة في تبني مبادرات وتقديم مسابقات لشباب الجامعات الموهوب من كل الأقاليم، قائلًا: "بإسم كل شباب مصر أتوجه بالعرفان والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته مسابقة إبداع".



وتحدث الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ عضو لجنة تحكيم المراسل الإذاعي والتلفزيوني: "سعداء جداً بتواجدنا مع كوكبة شباب الجامعات وسماع القصص الملهمة منهم وتجربتهم الشخصية، وفخور بعملي في لجنة تحكيم المراسل والتي تضخ دماء جديدة كل عام في مجال عمل المراسل الإذاعي والتلفزيوني، بناءً علي مجموعة من المعايير والضوابط العلمية".



يذكر أن مهرجان إبداع لشباب الجامعات يتضمن المجالات الآتية، المجال الثقافي "شعر العامية، شعر الفصحى، الشعر الغنائي، الرواية، القصة القصيرة، التأليف المسرحي، الدوري الثقافي المعلوماتي، المراسل التليفزيوني والإذاعي، المبادرات المجتمعية "، وضم مجال الفنون التشكيلية "التصوير الضوئي، التصوير الزيتي، الجرافيك، الاشغال الفنية، النحت"(متخصص/ غير متخصص)، فيما ضم المجال الفني “الموسيقي والغناء الجماعي والفردي، الفنون الشعبية، العروض المسرحية، الانشاد الديني فردي وجماعي، الأفلام القصيرة"، بينما ضم المجال العلمي " الابتكارات العلمية (ريادة الأعمال، انترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الابتكارات الهندسية )الطاقة والسيارات الكهربائية، تكنولوجيا الغواصات الآلية.