غرفة عمليات وفرق متابعة.. ننشر استعدادات صحة دمياط لشهر رمضان

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن رفع درجة الاستعداد وتطبيق حالة التأهل القصوى داخل مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية، وذلك وفق خطة المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في دمياط في تصريحات له اليوم الأربعاء أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والتأكد من التزام كافة العاملين بالقطاع بتطبيق الانضباط الاداري، فضلا عن متابعة جاهزية الوحدات الصحية لاستقبال المواطنين، لافتا إلي أنه تم عقد غرفة عمليات مركزية داخل المديرية لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة أية طوارئ قد تحدث خلال تلك الفترة، كما أكد على متابعة كافة الصيدليات التابعة لمستشفيات المحافظة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بها.

كما أضاف أنه تم التنسيق بين المديرية ومديريتي الطب البيطري والتموين من أجل تنفيذ حملات مكبرة لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات لتقديم غذاء آمن للمواطنين، فضلا عن تنفيذ حملات أخري لمتابعة موائد الرحمن وكذلك المحال التجارية للتأكد من سلامة الغذاء والمنتجات المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية بنطاق المحافظة.

تابع وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط انه سيتم استكمال قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال شهر رمضان المبارك لفحص المواطنين بالمجان وذلك نظرا لما تقدمه من خدمات طبية للمناطق الأكثر احتياجا والقري النائية، مؤكدا أنه تم وضع الخطة الخاصة بشهر مارس المقبل استعدادا لتنفيذها بعد ان تم التنسيق بين المديرية ومديريتي الطب البيطري والتموين من أجل تنفيذ حملات مكبرة لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات لتقديم غذاء آمن للمواطنين، فضلا عن تنفيذ حملات أخري لمتابعة موائد الرحمن وكذلك المحال التجارية للتأكد من سلامة الغذاء والمنتجات المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية بنطاق المحافظة.