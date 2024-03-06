ads
الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سلة الزمالك يهزم الأهلي في دوري السوبر

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 110 - 99، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة الأخير  بالجزيرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري السوبر .

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

25 - 25
59 - 45
89 - 67
110 - 99

ومن المقرر أن يلتقي "سلة الزمالك" مع نظيره الجزيرة يوم السبت المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري السوبر.

ويضم الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" كل من، وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إداريا، وإسلام جمعة أخصائياً للعلاج الطبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.

الزمالك الأهلى دوري السوبر كرة السلة سلة الزمالك