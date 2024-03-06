"الكنافة فيها سم قاتل".. إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بتسمم في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، واقعة غربية حيث أقدم مواطن في العقد الخامس من العمر علي الانتقام من طليقته وعائلتها عن طريق إهدائهم علبة حلويات تحتوي على "كنافة" بها سم، وأسفر ذلك عن إصابة 5 أشخاص بتسمم، وحرر المحضر رقم 1337 لسنة 2024 إداري رشيد.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بإبلاغ الأهالي بوصولهم 3 علب حلوي تحتوي على "كنافة" مرفق بهم كارت دعوي لحضور حفل زفاف، وعقب تناولهم منها شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم إلي مستشفي رشيد العام لتلقي العلاج.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، برئاسة العميد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم كريم الشونى، رئيس مباحث مركز شرطة رشيد.

كشفت تحريات فريق البحث ، عن وجود خلافات بين المتهم السيد" ع. م، "56 عاما، حاصل علي ليسانس حقوق، وزوجته نعمة"ح.ر" 50 عاما، المقيمة في دولة ألمانيا، وأنه قرر الإنتقام من أسرتها و 2 من محامي الزوجة المقيمين في رشيد بمحافظة البحيرة، وعلى الفور تم ضبط المتهم وبمواجهتة بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة، انتقاما من طليقته واسرتها، وهيئة الدفاع عنها لمنعهم له رؤية اطفاله.

وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أحمد يسرى رئيس نيابة رشيد حبس "السيد.ع.م،" 56 عاما، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق إلي المتهم تهمة الشروع في قتل 7 أشخاص، وقررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجدبد في المواعيد القانونية.