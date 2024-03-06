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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي الكأس.. بعثة الأهلي تلبي دعوة السفير المصري وتهديه درع وعلم النادي "صور"

الأهلي يمنح درع وعلم
الأهلي يمنح درع وعلم النادي السفير المصري في السعودية
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لبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دعوة السفير المصري بالسعودية أحمد فاروق، مساء اليوم الأربعاء، على هامش مشاركة الفريق في نهائي بطولة كأس مصر، الذي يقام على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

واستقبل السفير المصري وفد النادي، الذي ضم محمد الدماطي رئيس البعثة، عضو مجلس الإدارة، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومهند مجدي ومحمد الجارحي عضوي المجلس، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري.

وحرص الدماطي على تقديم درع وعلم النادي للسفير تقديرًا للجهود التي بذلها برفقة طاقم السفارة، واستقباله للبعثة فور وصولها إلى مطار الرياض ظهر اليوم.

الاهلي والزمالك نهائي كأس مصر السفير المصري في السعودية