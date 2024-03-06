الثانوية العامة 2024|أولياء الأمور والطلاب: جدول الامتحان مقبول.. وانضباط اللجان وعدم إهدار الوقت مطلب ضروري

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها حول امتحانات الثانوية العامة 2024، وأعلنت الوزارة مواعيد الامتحانات رسميًا، والتي تنطلق 22 يونيو المقبل، وتنهي 20 يوليو 2024.

وتعقد الامتحانات المواد غير مضافة، يومي 10، و12 يونيو.

«البوابة نيوز»، استمعت لآراء أولياء الأمور، حول جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ومدى قبول الفترات بين المواد الامتحانية، وأهم الملاحظات:

جدول الثانوية العامة

شيماء نبيل أدمن جروب حوار مجتمعي تربوي، قالت إن ابنتها شعبة أدبي لا يختلف رأيها عن باقي الشعب، من ناحية فترات ما بين المواد، فهناك اتفاق على توزيع الجدول باستثناء القليل، وهو في المجمل جيد.

شيماء نبيل

وأضافت «شيماء نبيل»: مشكلة ضيق الوقت في بعض الموضوع لا زالت قائمة، خاصة في الوقت المستقطع اثناء تسليم ورقة الأسئلة وتوقيع الطلاب في اللجنة، ونرجو العمل على حل هذه المشكلة.

إسراء شريف

في السياق نفسه، قالت إسراء شريف طالبة بالصف الثالث الثانوي، شعبة أدبي، إن

جدول شعبة أدبي متوازن جدا، خاصة في الفترة بين امتحان مادة اللغة الثانية، ومادة التاريخ التي تليها، لافتة إلى أن زميلاتي بلا استثناء أدبي و علمي علوم ورياضة، خوفهم يكمن من صعوبة مواد الكيمياء، والجغرافيا، والفيزياء، والتاريخ، في مقابل وقت تلك المواد.

أما رشا صادق، ولي أمر طالب علمي علوم لغات، الحقيقة أن الفترات “حلوة”، بينما

وجهة نظري الافضل يكون يوم ٢٩ لمادة الأحياء

ويوم ١٧ الفيزياء، ليكون أمام امتحان الفيزياء فترة مناسبة لطلاب العلمي علوم.

وأتمنى أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب، وليس فوق مستوى المدرس نفسه.



سامية سامي

وأكدت سامية سامي ولية أمر، الجدول مناسب جدا خاصة فيما يخص شعبة علمي رياضة، هذا العام، مقارنة عن الأعوام السابقة.

وأوضحت «سامية سامي»، أن زمن المادة الواحدة مناسب، وكذلك الفترات الزمنية بين المواد مادتين في كل أسبوع، مناسب لكل الشعب، لافتة إلى أن أهم مطلب لمصلحة ابناؤنا، عدم إهدار وقت الامتحان داخل اللجان، لانه واضع الامتحان اكيد مقدره بالضبط، ويكفي ٢ ساعة أو ٣ ساعة فيفترض لا يهدر منه ربع ساعة في التوزيع اول اللجنة او في نهاية اللجنة وقت جمع الأوراق، خاصة أن مواد الرياضيات تحتاج كل لحظة، والحقيقة أن ابني الأكبر كان شعبة أدبي دفعة ٢٠٢٣ وعانينا من هذا الأمر جدا فما بالك مع علمي.

د. رضا حجازي

وكان قد استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2024، والتي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

كما أوضح أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي إجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله.

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأوضح، أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.