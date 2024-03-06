محافظ البنك المركزي: الجهاز المصرفي تحمل الكثير من التحديات للنهوض بالاقتصاد

توجه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بالشكر لرؤساء البنوك وفريق العمل في البنك المركزي ومجلس الإدارة أيضا، بسبب الجهد الذي بذله الجهاز المصرفي الذي تحمل الكثير من التحديات للنهوض بالأقتصاد المصري في الفترة الطويلة التي شهدت صدمات خارجية ومشكلات داخلية، حتى نصل إلى هذه اللحظة التي نعرض فيها الخطة التي سننفذها بكفاءة وبما يعود على مصلحة المواطن من نتئاج طيبة.

وأضاف عبد الله، خلال مؤتمر للبنك المركزي، أنه فيما يتعلق بقرار رفع سعر الفائدة بنسبة 6% من قبل لجنة السياسة النقدية، هدفه احتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مساره النزولي حتى يتقارب من المعدلات الوحدية المستهدفة على المدى المتوسط.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم، تحرير سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.