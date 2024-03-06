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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي كأس مصر.. كواليس التدريب الأول للأهلي في السعودية "صور"

تدريبات الأهلي في
تدريبات الأهلي في السعودية
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الزمالك مساء الجمعة القادم في نهائي بطولة كأس مصر.

وأدى الأهلي مرانه على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية، بعد وصول بعثة الفريق إلى مدينة الرياض ظهر اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

الاهلي والزمالك نهائي كأس مصر ملعب الأول بارك