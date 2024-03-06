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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بقيمة ٣٥ مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي في الجيزة

المتهم
المتهم
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واصلت وزارة الداخلية  ضرباتها المؤثرة وتتمكن من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.. وقدرت قيمة المضبوطات بحوالى 35 مليون جنيه

 

 إستمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظة الجيزة.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة "600 ألف دولار أمريكى، 220 ألف ريال سعودى، 30 ألف درهم إماراتى، 16 ألف يورو").
 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (35 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية بالجيزة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى