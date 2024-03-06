الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم على سفينة تجارية قبالة اليمن

أعلن الحوثيين، اليوم الأربعاء، مسؤوليتهم عن الهجوم علي سفينة "True Confidence" التي كانت ترفع علم باربادوس، قبالة اليمن، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

فيما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين من طاقم السفينة التجارية، لأول مرة منذ بدء الهجمات الحوثية.

وكان قد قال مصدر يعمل في مجال الشحن، في تصريحات نشرتها "رويترز" اليوم الأربعاء، إن ثلاثة من أفراد طاقم سفينة "True Confidence" التي ترفع علم باربادوس، مفقودين وأصيب أربعة آخرون بحروق خطيرة بعد أن تضررت السفينة نتيجة لهجوم قبالة اليمن.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن طاقم السفينة قد تركها.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تجارية تضررت في هجوم جنوب اليمن وأن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تدعمها.