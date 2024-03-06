نهائي كأس مصر.. ربيعة: مباراة الزمالك صعبة وجمهور الأهلي كلمة السر دائمًا

قال رامي ربيعة لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفريق في غاية التركيز والجاهزية لمباراة القمة ضد الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل، بإستاد الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس مصر.

وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة كبيرة بين أفضل فريقين بأفريقيا.. وأشكر السعودية على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع وعلينا التركيز من أول دقيقة وحتى النهاية".

وتايع قائد الاهلي أنه يتمنى أن تخرج مباراة الكأس بشكل يليق بمكانة مصر، وقطبي الكرة المصرية وبالتأكيد أن تحسم لصالح الأهلي.

وأنهى رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أن “جمهور الأهلي دائمًا في ظهرنا وأتمنى تحقيق الفوز والعودة بالكأس”.