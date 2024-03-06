استعدادًا للقاء الأهلي.. جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق التدريبات الجماعية

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، التي أقيمت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي بعد غد الجمعة في نهائي كأس مصر.

وشهدت الجلسة تأكيد المدير الفني جوزيه جوميز على اللاعبين بمواصلة العمل بكل قوة، والتركيز فقط في كل الأمور الفنية المطلوبة استعدادًا للمباراة المقبلة.

وفي نهاية جلسة الجهاز الفني للفريق واللاعبين التي شهدت تواجد عبد الواحد السيد مدير الكرة، وهشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في السعودية، وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، تم التعهد على العمل بكل قوة والفوز بالمواجهة المقبلة في نهائي كأس مصر.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران.

وقام الجهاز الفني للفريق بالنزول بالحمل البدني للاعبين، وفقًا للمعدلات البدنية للاعبين، خاصة مع اقتراب المواجهة المقبلة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، وقام جوزيه جوميز المدير الفني بمتابعة هذه الفقرة للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.