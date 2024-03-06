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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إحالة أوراق ربة منزل ونجلها للمفتي لاتهامهما بقتل سيدة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة بإحالة أوراق ربة منزل ونجلها "حداد" لاتهامهما بقتل سيدة لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية.

وأحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية المتهمين "نورة. م. ع" 39 سنة ربة منزل، و"كامل. ع. ك" 19 سنة حداد، ومتهمة ثالثة "حدث" إلى محكمة الجنايات لأنهم قتلوا المجني عليها "ن. ع. ح" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت بتلك الجناية جنحة أخرى وهي السرقة بأن قام المتهمون بسرقة المنقولات والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدرا بالأوراق المملوكين للمجني عليها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا قطعة من القماش ممزوجة بالمياه وحبال مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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