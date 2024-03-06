رئيس جامعة القناة يستقبل وفد جائزة التميز الحكومي

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- صباح اليوم- فريق إدارة جائزة التميز الحكومي بمشاركة سهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، الدكتور أشرف عبد الباسط الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير البريطانية، الدكتور محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي.

جاء ذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية لجوائز التميز الداخلية بالجامعة في نسختها الأولى، و في إطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي "منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات"، بالتعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للجامعات.

شارك في اللقاء الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة- في كلمته بالجلسة الافتتاحية- بالتعاون المثمر بين الجامعة وجائزة مصر للتميز الحكومي، معربا عن تقديره للعلاقة بين الجانبين، موضحا حرص الجامعة الدائم على تقديم كل الدعم، وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات وقدرات منتسبي الجامعة، في كافة المجالات.

وأشاد بالجهود التي قدمتها الجائزة طوال الفترة السابقة، مؤكدًا أهمية تعميق ثقافة التميز والحرص على تطوير الأداء و تنمية القدرات، والتي انعكست على أداء وكفاءة الجامعة لتفعيل منظومة التميز الداخلي بها، مشيدا بالتدريب الذي تلقاه فريق الجائزة الداخلي للجامعة، والمقيمين من الجهاز الإداري في كل من وزارة التخطيط والجامعة.

وأشارت سهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن التوسع الذي شهدته الجائزة في تطبيق منظومة التميز الداخلية على مستوى الجامعات بنسختيها لتضم 13 جامعة من إجمالي 27 جامعة حكومية- تهدف إلى تعميق ثقافة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية كافة، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024.

كما أكدت أن الجامعات من أهم أدوات التطوير فى المجتمع، ليس فقط لدورها الريادي فى مجالات التعليم والبحث العلمي، ولكنها بمثابة منارة للمعرفة والابتكار.

من جانبه- أشاد الدكتور اشرف عبد الباسط بدعم القيادة الرشيدة للجامعة للدفع بمسيرة التميز فى الجامعة وبين كلياتها المختلفة.

تجدر الإشارة إلى تقدم عدد 11 كلية بجوائز التميز المؤسسي "فئة الكليات الحكومية"، لتتأهل إلى مرحلة الزيارات الميدانية، 5 كليات تنافست داخليا للفوز بجائزة جامعة قناة السويس للتميز الداخلي، تمهيداً لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة 2024.

واكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجائزة تعد إحدى آليات الحكومة التي تستخدم في عملية تطوير الجهاز الإداري، وتهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال، يساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، علاوة على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع القطاعات،

وفي نهاية اللقاء- تبادل الجانبان الدروع التذكارية، حيث قدم الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة درع الجامعة لكلا من استاذه سهى سعيد، والدكتور أشرف عبد الباسط و الدكتور محمد عبد السلام..

كما تسلم رئيس الجامعة درع جائزة التميز الحكومي المقدم من وزارة التخطيط.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم شرف الدين استشاري التدريب وتوكيد الجودة ، استاذه إسراء حسني مسؤل الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي.

كما شارك في الاجتماع من جانب الجامعة الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور رفيق عبدالرحمن الأستاذ بكلية الزراعة، و الدكتورة إيناس عبد الله وكيل كلية التمريض نيابة عن الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، و الدكتورة حنان سليمان كلية التربية، و الدكتورة إيمان أبوالحسن كلية الطب البيطري، الدكتور محمد علي أحمد الأستاذ المساعد بكلية العلوم، المحاسب شريف فاروق أمين الجامعة المساعد، وعبد الناصر عبد الجليل مدير عام الحسابات الخاصة.

ومثل فريق المقيمين من الجامعة كلا من :

لبنى عبدالعزيز محمد، و سماح عادل شاكر، ومي علاء الدين عبد الموجود، ومروة عبدالحق محمود، و سمر إسماعيل مصطفى وسهى محمد محمد مصطفى، و شيماء سمير متولي.