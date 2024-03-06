رئيس الوزراء الصومالي يتخذ إجراءات حاسمة في مطار مقديشو

أصدر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأربعاء، قرارات حاسمة في مطار مقديشيو لمعالجة شكاوى الركاب المستمرة.

وأصدر رئيس الوزراء الصومالي توجيها إلى وزارة النقل والطيران المدني لإيجاد حل فوري للشكاوى المقدمة من المسافرين وإلغاء الرسوم المثيرة للجدل التي كانت موضوع النزاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأشارت الوكالة إلى أنه أثناء تفقده لمرافق المطار، اغتنم رئيس الوزراء بري الفرصة للتواصل مع الركاب المتضررين شخصيا وأعرب عن أسفه لما تعرضوا له من إزعاج، وأكد لهم التزامه بتصحيح الوضع على وجه السرعة.