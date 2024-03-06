استعدادا لشهر رمضان.. تجهيز وافتتاح 38 معرضا لبيع السلع الغذائية للمواطنين بالفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، وشركات المرافق، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، وممثلين عن الجمعيات الأهلية، وتجار السلع الغذائية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ الفيوم أكد خلال الاجتماع أن شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة، الأمر الذي يستلزم تكثيف الاستعدادات والتأهب بكل قطاع من القطاعات المختلفة بالمحافظة، لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالوفرة والجودة المطلوبة، والسيطرة على الأسعار، مثمناً تضافر جهود الجهاز التنفيذي، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، في توفير السلع الأساسية التي حددها مجلس الوزراء، والتوسع في إقامة معارض بيع السلع بأسعار مخفضة.

وشدد "الأنصاري" على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، والمتابعة الميدانية، وجميع الجهات ذات الصلة، للمرور على المحال التجارية والأسواق والمنافذ المختلفة للحوم والسلع الغذائية، للتأكد من إتاحة السلع، وعدم المتاجرة بها، ومطابقة المعروض منها للاشتراطات الصحية، والالتزام بالأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، موجهاً وكيل وزارة التموين بضرورة التصدي بقوة لجميع المخالفات والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بالمتابعة الدقيقة والرقابة الصارمة على جميع المنافذ والمعارض والشوادر التي تم افتتاحها بالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة، للتأكد من مطابقة أسعار السلع بهذه المنافذ للأسعار المقررة من التموين، وكذا متابعة جودة السلع وإتاحتها بهذه المنافذ للمواطنين بالكميات المطلوبة طوال شهر رمضان، والتأكد من عدم تغيير نشاط عمل هذه المنافذ لأي سبب من الأسباب، مشدداً على ضرورة تيسير إجراءات إقامة منافذ ومعارض وشوادر السلع الغذائية، لجميع الجهات من الأحزاب والجمعيات الأهلية والسلاسل التجارية، وغيرها، وعدم فرض أي رسوم على هذه المعارض تحت أي مسمى، بشرط التزام القائمين عليها بالأسعار المقررة، وعدم إعاقة الحركة المرورية، والحفاظ على النظافة العامة بمحيط هذه المنافذ.

ولفت معاون المحافظ، إلى توجيهات محافظ الفيوم، لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية في توزيع المساعدات وكراتين المواد الغذائية، لتحقيق عدالة التوزيع ومنع الازدواجية في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، كما وجه المحافظ، ممثلي الجمعيات الأهلية، الراغبين في الحصول على كميات من السكر لتوزيعها ضمن كراتين المساعدات الغذائية، بضرورة موافاة مديرية التضامن بكشوف المستحقين، لمخاطبة مديرية التموين بهذه الحالات، حتى يتسنى وصول هذه الكميات من السكر للحالات المستحقة، مشيراً إلى أهمية تنظيم قطاع الثقافة بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، أمسيات دينية وثقافية بمختلف مراكز المحافظة تتماشى مع نفحات شهر رمضان المبارك. وأكد محافظ الفيوم، أن انضباط المرافق هو جزء لا يتجزأ من العمل العام، موجهاً مساعد مدير أمن الفيوم، بالتنسيق مع رئيس مدينة الفيوم، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتيسير الحركة المرورية بمحيط تنفيذ الأعمال الخاصة بمديرية الري في نطاق المدينة، كما وجه رئيس مدينة الفيوم، بسرعة تسوية وتمهيد الطرق المدرجة بخطة الرصف، لحين انتهاء الأعمال بهذه الطرق، لتيسير حركة المشاة والسيارات، خصوصاً منطقة الصوفي، وقحافة، وطريق نادي قارون، وذلك خلال 48 ساعة على الأكثر، مع تكليف المتابعة الميدانية، بمتابعة الأعمال وما تم من إجراءات، وعرض تقرير مصور بهذا الشأن على المحافظ.

من جهته، أشار المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم تعديل مواعيد المخابز لتعمل من الساعة الثامنة صباحاً طوال شهر رمضان، وتوفير حصة 3 أيام من الدقيق بكل مخبز بصفة مستمرة، فضلاً عن المرور على المطاحن بصفة يومية لمتابعة أرصدة الدقيق والتأكد من توافر أرصدة كافية للمخابز والمستودعات، مع تشديد الرقابة على المخابز لضمان إنتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وفيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأوضح أنه تم تكليف الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتوفير حصة شهر مارس من المقررات التموينية وصرفها للمواطنين اعتباراً من بداية الشهر، لافتاً إلى توفير جميع السلع للمواطنين عن طريق عدة منافذ، منها محال البقالة التموينية وعددها ۱۱۸۷ بدال تمويني، بالإضافة إلى ٢٦٧ منفذ جمعيتي، وعدد ۹ فروع نصف جملة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة موزعة بجميع مراكز المحافظة، ومتوفر بها جميع السلع لأصحاب البطاقات التموينية الذكية بأسعار محددة، إضافة إلى السلع الحرة بأسعار تنافسية.

واستطرد أنه تم الانتهاء من تجهيز وافتتاح عدد 38 شادر ومعرض "أهلاً رمضان" بمختلف مراكز وقرى المحافظة، منها 11 معرض وشادر بمدينة ومركز الفيوم، إضافة إلى شادر كفور النيل الذي يجري تجهيزه تمهيداً لافتتاحه خلال الأسبوع القادم، و5 معارض وشوادر بمدينة ومركز سنورس، و10 شوادر ومعارض بمركز ومدينة طامية، و3 معارض بمدينة أبشواي وقرية العجميين، و8 معارض وشوادر بمركز ومدينة إطسا، فضلاً عن منافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وعددها 26 منفذ ثابت ومتحرك، ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وعددها 3۸ منفذ ثابت ومتحرك.

وذكر أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار لتشغيل معارض جديدة "أهلاً رمضان"، حيث يجري تجهيز عدد 10 معارض موزعة بمختلف مراكز المحافظة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتنظيم شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بجميع مراكز المحافظة، وكذا التنسيق مع بعض الأحزاب السياسية لتشغيل عدد من المنافذ بمعظم مراكز المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، وفي مجال إحكام الرقابة على الأسواق.

و أشار وكيل الوزارة إلى المتابعة المستمرة لسوق الجملة للخضر والفاكهة، للتأكد من ضخ كميات كبيرة منها بأسعار عادلة، كما يتم تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية للتأكد من توافر جميع السلع بحالة جيدة وأسعار عادلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرفة بكل إدارة تموينية، لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها وإزاله أسباب الشكوى.

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