تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة جماعيا في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 48.1 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2.031 تريليون جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 3.02%، ليغلق عند مستوى 29,743.11 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 3.05%، ليغلق عند مستوى 12,670.99 نقطة.

كما تراجع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 3.4%، ليغلق عند مستوى 7,202.06 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 3.39%، ليغلق عند مستوى 10,177.68 نقطة، وانخفض ايضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 3.49% ليغلق عند 37,137.59 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 186.4 مليون جنيه، 104.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 290.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 9.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم، من خلال 230.3 ألف صفقة منفذة.