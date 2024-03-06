كيف يحدث انقطاع النفس خلال النوم وأسبابه؟

يتعرض الكثير من الناس لمشكلة انقطاع النفس أثناء النوم وهي مشكلة صحية خطيرة نتيجة عن اضطراب شائع يزداد مع بعض الناس مع التقدم في العمر، ويحدث نتيجة سوء جودة النوم ويسبب مضاعفات عديدة على المدى الطويل، ووفقا لمعهد الوطني للصحية والبحوث الطبي الفرنسي يؤثر انقطاع التنفس على 30.5% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

كيف يحدث انقطاع النفس أثناء النوم؟

يعرف بمتلازمة "انقطاع التنفس الانسدادي" أثناء النوم OSAS ويحدث لمدة ١٠ ثوان على الأقل ويمكن أن يتكرر فترات توقف التنفس والتي تسمى انقطاع النفس حتى عدة مئات من المرات في الليلة وتنتج في أغلب الأحيان بسبب ترهل الأنسجة في الجزء الخلفي من الحلق.

- أسباب انقطاع التنفس في الليل:

سوء نوعية النوم.

انخفاض الأكسجين في الدم.

التقدم في السن ومشاكل صحية.

- - أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم:

الاستيقاظ المتكرر في الليل.

النعاس أثناء النهار.

التعرق في الليل.

تهيج معين خلال النهار.

الشحير بصوت عالٍ.

الصداع عند الاستيقاظ

الحاجة المتكررة للتبول اثناء الليل.



-الآثار الجانبية لانقطاع النفس في الليل:

تحدث تلك الآثار على المدى الطويل.

اضطرابات النوم.

الإصابة بمشاكل صحية وامراض مختلفة.

الشهور بالتعب المستمر في النهار.

مشاكل القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

السكتة الدماغية.

زيادة خطر الاصابة بمرض السكري.

-طرق علاج انقطاع النفس الليلي:

استخدام قناع مخصص لهذه الحالة يبقى في الأنف طول الليل يساعد على منع توقف النفس.

علاج مشاكل اضطرابات النوم مع الطبيب والكشف على المشاكل الصحية.

ارتداء شيء مصنوع يوضع بين الأسنان في الليل ليسهل مرور الهواء.

لا يوجد علاج دوائي لانقطاع التنفس أثناء النوم.