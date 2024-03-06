إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام والعلمين بصفه مؤقتة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام / العلمين بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 7/3/2024 حتي مساء يوم الأربعاء الموافق 20/3/2024، لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول اسفل السكة الحديد بين محطتي الحمام - العلمين ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح ).

وأشارت إلى أنه سيتم اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الحمام والقطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة العلمين.

جدير بالذكر أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي الحمام والعلمين لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات .

ويترتب علي ذلك الآتي:

- اختصار قطاري 648 / 655 محرم بك / الضبعة بمحطة الحمام.

- تعديل ميعاد قطار 657 ليقوم من مرسى مطروح الساعة 12:50 بدلا من الساعة 14:00 كالجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قطار 656 ليقوم من محرم بك الساعة 16:55 بدلا من الساعة 18:25 كالجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قطار 4231 ليقوم من الحمام الساعة 18:35 بدلا من الساعة 16:40 كالجدول المرفق .

مع إستمرار ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس .

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي محطتي الحمام و العلمين خلال تلك الفترة .