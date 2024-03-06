«المركزي» يوجه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

أفادت القاهرة الإخبارية، بأن البنك المركزي وجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلية.

تأتي توجيهات البنك المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كان البنك المركزي قرر السماح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي صباح اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس.

ورفع البنك سعر الفائدة على الجنيه ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.