خبير اقتصادي: قرارات الدولة "الاستثنائية" هدفها الحفاظ على استقرار السوق المصرية

قال الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للبحوث، إن قرارات اليوم تدخل ضمن مثلث السياسة الاقتصادية، وهي النقدية والتجارية والمالية، وهذه القرارات من الدولة “استثنائية” للحفاظ على استقرار السوق المصرية، وتأتي في نطاق تآزر السياسات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية اضطرت لاتخاذ مثل هذه القرارات في الوقت الحالي واختيار الأولويات مع جهود الإدارة في اجتذاب مزيد من الدولار، مشيرا إلى أننا اليوم سنرى ارتفاعات “مؤقتة” لسعر الدولار ولن يستمر، ثم ستعاود الانخفاض من جديد.

كما لفت إلى أن البنك سيلبي احتياجات المواطنين من الدولار بما سيخفف من الطلب عليه فيما بعد وبالتالي تخرج المضاربات الكبيرة على الدولار من السوق وخاصة السوق السوداء.



