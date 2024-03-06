ads
الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبير اقتصادي: قرارات الدولة "الاستثنائية" هدفها الحفاظ على استقرار السوق المصرية

اقتصاد
اقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للبحوث، إن قرارات اليوم تدخل ضمن مثلث السياسة الاقتصادية، وهي النقدية والتجارية والمالية، وهذه القرارات من الدولة “استثنائية” للحفاظ على استقرار السوق المصرية، وتأتي في نطاق تآزر السياسات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية اضطرت لاتخاذ مثل هذه القرارات في الوقت الحالي واختيار الأولويات مع جهود الإدارة في اجتذاب مزيد من الدولار، مشيرا إلى أننا اليوم سنرى ارتفاعات “مؤقتة” لسعر الدولار ولن يستمر، ثم ستعاود الانخفاض من جديد.

كما لفت إلى أن البنك سيلبي احتياجات المواطنين من الدولار بما سيخفف من الطلب عليه فيما بعد وبالتالي تخرج المضاربات الكبيرة على الدولار من السوق وخاصة السوق السوداء.

 


 

الدولة استقرار السوق الإستثنائية البنك المركزي الدولة المصرية