مصدر بالمركزي: القضاء على السوق السوداء خلال ساعات.. والأخضر بالبنوك يكسر حاجز الـ50

كشف مصدر بالبنك المركزي المصري، أن قرار تحرير سعر الصرف حسب آليات العرض والطلب سيؤدي إلى القضاء على السوق السوداء خلال الساعات المقبلة بشكل نهائي.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، وأن “المركزي” يواصل جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية حيث يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم .

وسجل سعر الدولار في البنوك، ارتفاعًا بنحو 19 جنيها، عقب قرارات البنك المركزي التى أصدرها منذ ساعات.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الأسلامي 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيها للبيع.

وكان البنك المركزي قرر السماح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي صباح اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس.

ورفع البنك سعر الفائدة على الجنيه ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.