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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يواصل مداهمة أوكار بيع الأسلحة النارية غير المرخصة بـ4 محافظات

المتهم
المتهم
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تمكن قطاع الأمن العام في مجال مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها، بمشاركة مديريات أمن (المنيا- الجيزة- أسوان) من ضبط الآتى:
مديرية أمن المنيا
 ضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب).. وبحوزته ( بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش– طبنجة - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
مديرية أمن الجيزة
 (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة العياط.. وبحوزته (3 بنادق خرطوش).
مديرية أمن أسوان
 (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو).. وبحوزته (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات).
 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المنيا الجيزة اسوان الداخلية جرائم حيازة الأسلحة النارية