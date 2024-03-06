الأمن يواصل مداهمة أوكار بيع الأسلحة النارية غير المرخصة بـ4 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام في مجال مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها، بمشاركة مديريات أمن (المنيا- الجيزة- أسوان) من ضبط الآتى:

مديرية أمن المنيا

ضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب).. وبحوزته ( بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش– طبنجة - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

مديرية أمن الجيزة

(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة العياط.. وبحوزته (3 بنادق خرطوش).

مديرية أمن أسوان

(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو).. وبحوزته (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.