تمكن قطاع الأمن العام في مجال مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها، بمشاركة مديريات أمن (المنيا- الجيزة- أسوان) من ضبط الآتى:
مديرية أمن المنيا
ضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب).. وبحوزته ( بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش– طبنجة - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
مديرية أمن الجيزة
(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة العياط.. وبحوزته (3 بنادق خرطوش).
مديرية أمن أسوان
(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو).. وبحوزته (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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الأمن يواصل مداهمة أوكار بيع الأسلحة النارية غير المرخصة بـ4 محافظات
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تمكن قطاع الأمن العام في مجال مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها، بمشاركة مديريات أمن (المنيا- الجيزة- أسوان) من ضبط الآتى:
تمكن قطاع الأمن العام في مجال مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها، بمشاركة مديريات أمن (المنيا- الجيزة- أسوان) من ضبط الآتى: