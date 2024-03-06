بالفيديو| المرور: كثافات مرورية أعلى الكورنيش وشارع رمسيس

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، والمذاع على فضائية “مصر الأولى” تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين ‏محافظات مصر‎.‎

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية والتي تقل تدريجيا وصولًا لشارع غمرة، وتظهر أعلى ‏كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين كثافات مرورية أيضا.

وأضافت أن شارع بورسعيد من نزلة ‏كوبري أكتوبر، يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما يشهد كثافات نسبية في ‏شارع الوايلي وكوبري الساحل وحي الأميرية‎.‎

وأوضحت، أن هناك كثافات بسيطة ومتقطعة في الكورنيش من المظلات وصولا لمنطقة وسط البلد أما المتجه ‏إلى المؤسسة، توجد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات وجدت عند شارع المظلات‎.‎

وأشارت إلى أن هناك كثافات مرورية في شارع الهرم التي تزيد مع ساعات الصباحية، ويشهد تباطؤ في حركة ‏سير السيارات، ونشهد كثافات مرورية أيضا في شارع فيصل من محطة المريوطية حتى ‏كوبري فيصل، وطريق المحور القادم من أكتوبر يشهد كثافات مرورية قبل الدائري وتستمر ‏حتى سلم أرض اللواء‎.‎