بالفيديو| المرور: كثافات مرورية أعلى الكورنيش وشارع رمسيس

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، والمذاع على فضائية “مصر الأولى” تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين محافظات مصر.
وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية والتي تقل تدريجيا وصولًا لشارع غمرة، وتظهر أعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين كثافات مرورية أيضا.
وأضافت أن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما يشهد كثافات نسبية في شارع الوايلي وكوبري الساحل وحي الأميرية.
وأوضحت، أن هناك كثافات بسيطة ومتقطعة في الكورنيش من المظلات وصولا لمنطقة وسط البلد أما المتجه إلى المؤسسة، توجد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات وجدت عند شارع المظلات.
وأشارت إلى أن هناك كثافات مرورية في شارع الهرم التي تزيد مع ساعات الصباحية، ويشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، ونشهد كثافات مرورية أيضا في شارع فيصل من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل، وطريق المحور القادم من أكتوبر يشهد كثافات مرورية قبل الدائري وتستمر حتى سلم أرض اللواء.