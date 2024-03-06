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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

بنك مصر يطرح شهادة ادخار جديدة لأجل 3 سنوات بفائدة تصل لـ30%

بنك مصر
بنك مصر
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علمت “البوابة نيوز” من مصدر مسؤول فى بنك مصر عن طرح البنك شهادة إدخار جديدة بفائدة تصل لـ 30%، وستكون الشهادة لأجل ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوى 30٪؜ السنة الاولى و 25٪؜ للسنة الثانية و 20٪؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

ويعلن البنك عن جميع مميزات الشهادة في بيان له بعد قليل.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي قبل قليل رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقرر “المركزي” السماح بتحديد سعر الصرف طبقا لآليات السوق.

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