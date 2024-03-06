"فضائل شهر شعبان والاستعداد لشهر رمضان" ندوة بـ"تمريض بني سويف"

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة دينية بعنوان "فضائل شهر شعبان والاستعداد لشهر رمضان".

وجاء وذلك بالتعاون مع مديرة الأوقاف وبحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور محمد ناجى محيسن عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية موضوع الندوة لاسيما وأن شهر شعبان شهد العديد من الأحداث التاريخية المهمة المتعلّقة بالتاريخ الإسلامي، ففيه حوّلت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام كما وقعت غزوة بدر الصغرى أيضًا في شعبان، وفيه ليلة النصف من شعبان وهي أحد الليالي المباركة، وكذلك من فضل شهر شعبان التأهب والاستعداد لشهر رمضان بالصلاة والدعاء وصلة الأرحام وغيرها من الأفعال الصالحة.