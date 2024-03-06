بعد تحرير سعر الصرف.. سعر الدولار يصل 40.60 في البنك التجاري الدولي

ارتفع سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي cib إلى 40.6 جنيه للشراء و40.7 جنيه للبيع، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، تزامنًا مع قرار المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا للآليات العرض والطلب الصادر صباح اليوم.

كما ارتفع في بنك فيصل الأسلامي ليصل لـ 40 جنيه للشراء و 40.10 للبيع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي قبل قليل رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وطرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة للعملاء لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.