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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

بعد تحرير سعر الصرف.. سعر الدولار يصل 40.60 في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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ارتفع سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي cib إلى 40.6 جنيه للشراء و40.7 جنيه للبيع، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، تزامنًا مع قرار المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا للآليات العرض والطلب الصادر صباح اليوم.

كما ارتفع في بنك فيصل الأسلامي ليصل لـ 40 جنيه للشراء و 40.10 للبيع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي قبل قليل رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وطرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة للعملاء لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

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